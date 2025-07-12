В Симферополе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали четыре человека

В прокуратуре Крыма сообщили, что в салоне автобуса находились восемь пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Автобус попал в ДТП в Симферополе, пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"Предварительно установлено, что 12 июля в 14:30 [время совпадает с московским] 55-летний водитель автобуса, двигаясь по улице Маршала Жукова со стороны улицы Героев Сталинграда, не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части с последующим наездом на дорожное ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферополя, проводится проверка.

В прокуратуре региона уточнили, что автобус следовал по рейсовому городскому маршруту. В салоне находились восемь пассажиров. Надзорное ведомство также проводит проверку, оценивая, исполнялись ли требования законодательства при организации перевозок пассажиров общественным транспортом.