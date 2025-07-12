В Подмосковье задержали ударившего по голове молотком двух девочек

В пресс-службе ГСУ СК по региону сообщили, что на допросе задержанный подросток признался в содеянном

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Подросток, ударивший двух девочек молотком по голове, задержан в подмосковном Домодедове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 16-летний москвич, подозреваемый в покушении на убийство двух девочек 13 и 16 лет", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 июля в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества городского округа Домодедово подозреваемый молотком нанес двум девочкам удары в область головы. Одна из девочек смогла убежать от нападавшего и сообщить родителям о случившемся, после чего была вызвана скорая помощь и потерпевших госпитализировали. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлена личность подозреваемого и он задержан. На допросе подросток признался в содеянном. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая экспертизы", - сказали в областном ГСУ СК.