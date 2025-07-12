Названа возможная причина опрокидывания плавучего дома на Волге в Самаре

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, ЧП могло произойти из-за сильного ветра

САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Плавучий дом на реке Волге в Самаре, по предварительной информации, мог опрокинуться из-за сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 12 июля в дневное время в акватории реки Волги в районе острова Зелененький вблизи Самары из-за сильного ветра произошло опрокидывание и затопление маломерного моторного судна", - отмечается в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности судовождения.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили журналистам, что, по сведениям очевидцев, в самодельном плавучем доме находились четыре человека. Трое из них спасены, поиски еще одного человека продолжаются. Инцидент произошел в Красноглинском районе Самары около 14:40 (13:40 мск) 12 июля.