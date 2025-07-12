Обвиняемый в ДТП на Бережковской набережной полностью признал вину

По данным прокуратуры Москвы, Тимур Мусин раскаялся в содеянном

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Водитель электрокара Тимур Мусин, обвиняемый в ДТП с пострадавшими на Бережковской набережной в Москве, полностью сознался в содеянном. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"Вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь, считаю, что произошедшее случилось из-за неисправности моего автомобиля", - приводятся в сообщении слова 23-летнего водителя.

Согласно показаниям обвиняемого, перед аварией он заметил, что проезжает на запрещающий сигнал светофора и увидел впереди пешеходный переход, по которому идут люди, пытался затормозить, но не смог вовремя среагировать, вследствие чего сбил человека. "После чего я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома. Припарковав автомобиль возле своего дома, поднялся домой, выпил стакан виски, после чего пришли сотрудники полиции", - заявил на допросе Мусин.