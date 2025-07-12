В Новой Каховке из-за удара ВСУ загорелись неработающая школа и микроавтобус

Жертв нет, сообщили в администрации Новокаховского городского округа

ГЕНИЧЕСК, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, в результате сгорел микроавтобус, пожар начался в неработающей школе. Жертв и пострадавших нет, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

"Сегодня, 12 июня, около 16:15 мск, город подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. В результате на улице Карла Маркса произошло возгорание микроавтобуса марки "Газель". Одновременно с этим огонь перекинулся на сухую траву на придомовой территории. Жертв и пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что оперативно прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

"В Новой Каховке в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований возник пожар на территории нефункционирующей школы. Возгорание произошло в гаражах и хозяйственном строении, расположенных на территории бывшей школы №1 на улице Ленина. Без жертв и пострадавших", - сообщили в пресс-службе округа.

Распространения огня пожарные не допустили, возгорание также ликвидировано.