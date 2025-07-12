В Омской области сплавлявшуюся на сапборде по Иртышу затянуло под баржу

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что женщину госпитализировали

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Женщину, сплавлявшуюся на сапборде по Иртышу в Омской области, затянуло под баржу, следовавшую по фарватеру в составе судов. Пострадавшая госпитализирована, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Одного из сапсерферов затянуло под следовавшую по фарватеру в составе судов порожнюю баржу, которая находилась в границах судового хода. Пострадавшую (1974 года рождения) достали из воды члены экипажа толкача-буксира РТ-435, она доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что происшествие случилось у села Троицкое в Омском районе. Группа людей на четырех сапбордах и байдарке сплавлялись по Иртышу. Омской транспортной прокуратурой организована проверка обстоятельств организации сплава и соблюдения норм безопасности судоходства.