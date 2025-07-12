В Вологодской области рассказали о состоянии пострадавших при обрушении моста

Глава Никольского округа Дмитрий Мишенев сообщил, что одна женщина находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Одна из пострадавших при обрушении моста во время крестного хода в Вологодской области находится в тяжелом состоянии. Ее планируют доставить санавиацией в Вологду, сообщил во "ВКонтакте" глава Никольского округа Дмитрий Мишенев.

Подвесной пешеходный мост через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе обрушился в субботу. ЧП произошло в 12:03 мск, в этот момент на мосту находились около 25 человек. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

"Три человека остаются в Центральной районной больнице. Состояние одной пациентки оценивается как тяжелое, готовится ее транспортировка санавиацией в город Вологда", - сказано в сообщении.

Мишенев добавил, что еще два человека находятся под наблюдением в больнице города Никольска. Кроме того, пять человек, в том числе 13-летнюю девочку с ушибами, отпустили домой на амбулаторное лечение. За их состоянием будут вести наблюдение.

Губернатор региона Георгий Филимонов держит ситуацию под личным контролем. Обстоятельства произошедшего выясняются.