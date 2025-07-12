В Белгороде женщина пострадала из-за атаки БПЛА на многоквартирный дом

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что жительница получила осколочные ранения

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Осколочное ранение спины получила женщина в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Город Белгород вновь под ударом ВСУ. В результате атаки вражеского беспилотника на многоквартирный дом ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал глава региона.

По его информации, попадание БПЛА в многоквартирный дом привело к повреждению окон и фасада. Оперативные службы приступили к работе на месте происшествия.