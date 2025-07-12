Число погибших в столкновении двух машин в Алтайском крае выросло до пяти

В ГУ МВД по региону сообщили, что в медучреждении умер водитель автомобиля УАЗ

БАРНАУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Водитель автомобиля УАЗ, столкнувшегося с Toyota в Алтайском крае, умер от полученных травм в медучреждении, таким образом число погибших в аварии выросло до пяти. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК Российской Федерации. В медицинском учреждении от полученных травм скончался водитель УАЗа. Расследование уголовного дела поставлено на контроль начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о четырех погибших. По данным главка МВД, на федеральной трассе Бийск - Белокуриха, недалеко от села Смоленское, водитель автомобиля УАЗ при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota.