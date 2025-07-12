В КЧР завели дело о мошенничестве, жертвой которого стала семья бойца СВО

В МВД сообщили, что злоумышленник обещал за 165 тыс. рублей посодействовать в улучшении условий службы военного

ЧЕРКЕССК, 12 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Карачаево-Черкесии (КЧР) по факту мошенничества, жертвой которого стала семья участника СВО. Подозреваемый обещал за 165 тыс. рублей посодействовать в улучшении условий службы военного, сообщили в МВД.

Оперативники выявили факт мошенничества в отношении 36-летней жительницы Черкесска, чей муж находится в зоне проведения СВО, отмечается в сообщении ведомства.

"Злоумышленник предложил родным военнослужащего оказать помощь в улучшении условий службы в зоне СВО. За это он получил 165 тыс. рублей, которые потратил по своему усмотрению. Позже близкие солдата получили уведомление о том, что военнослужащий пропал без вести. Связь с ним прекратилась. Узнав об этом, мошенник, не желая возвращать родственникам бойца денежные средства, сообщил, что тот ранен и находится на лечении в одном из медицинских учреждений в Москве. При этом он представлялся врачом данной организации", - говорится в сообщении МВД.

Сотрудники регионального подразделения Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Ставропольского края. Он дал признательные показания и был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).