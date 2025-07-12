Под Петербургом в ДТП погиб ученый, испытывавший вакцину от ковида

По данным правоохранительных органов, речь идет о Константине Захарове, учредителе компании "Экселлена", которая в 2020 году проводила исследование "Спутника V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Дорожная авария в Ленинградской области стала причиной гибели Константина Захарова, который, по данным СМИ, был одним из испытателей вакцины от коронавируса. Как сообщается в Telegram-канале петербургской полиции, ДТП произошло в Приозерском районе Ленинградской области.

"На 16-м км автодороги Саперное - Мельниково - Кузнечное 32-летний водитель, управляя большегрузом Мan с полуприцепом, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения из-за лопнувшего колеса, где совершил столкновение с автомобилем Audi, - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, за рулем легкового автомобиля был 45-летний Константин Захаров.

По данным СМИ, Захаров - ученый-медик, учредитель компании "Экселлена", которая в 2020 году проводила исследование вакцины от коронавируса "Спутник V".