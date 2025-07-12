В Белгородской области три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что, в частности, БПЛА атаковал здание соцобъекта

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали от атак беспилотников ВСУ на муниципалитеты Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате атаки БПЛА на здание социального объекта пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и множественные открытые раны головы. <...> В селе Беленькое Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома. Мужчина получил баротравму", - написал Гладков, уточнив, что еще одна пострадавшая появилась в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде, женщине после баротравмы помощь оказана на месте.

Ранее губернатор рассказывал о женщине, получившей осколочные ранения спины в результате атаки на тот же дом в Белгороде.

Глава региона добавил, что в Белгороде сдетонировавший в воздухе беспилотник повредил остекление нежилого корпуса многоквартирного дома и легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Октябрьский после атаки дрона повреждены остекление, кровля и фасад социального объекта, осколками посечен легковой автомобиль.

В Шебекине сдетонировавшим снарядом выбило окна и посекло фасад здания производственного предприятия. В муниципальном округе в селе Муром вследствие атаки дрона повреждены кровля и остекление административного здания, обрушилась стена и перебита газовая труба. В Новой Таволжанке сдетонировавший дрон повредил автомобиль, еще одна машина повреждена дроном в районе села Никольское. Обломками сбитых беспилотников повреждены заборы трех частных домов в поселке Дубовое, автомобиль в селе Стрелецкое, навес дома и кровля в селе Таврово.

Повреждены также административное здание и социальный объект в селе Борки Валуйского округа. Сдетонировавший FPV-дрон выбил окна и нарушил целостность фасадов и входных групп.