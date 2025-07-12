В Крыму к месту природного пожара направили дополнительную группировку

В ГУ МЧС по Севастополю сообщили, что в состав формирования вошли 17 специалистов и 3 автоцистерны

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Дополнительная группировка из Севастополя направлена к месту природного пожара в Крыму, сообщили в городском ГУ МЧС.

"В Крым из Севастополя следует дополнительная аэромобильная группировка. Севастопольские огнеборцы окажут помощь коллегам в тушении пожара в населенном пункте Прудовое Симферопольского района. В состав формирования вошли 17 специалистов и 3 автоцистерны", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что горит лесная подстилка и сухая растительность в 2 км от села Прудовое Симферопольского района на площади 40 га. Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром, скорость которого 7 м/с. К тушению пожара привлечено два вертолета МЧС России.