К тушению природного пожара под Симферополем привлекли третий вертолет

В пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма сообщили, что в ликвидации возгорания участвуют 340 человек и 75 единиц техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Третий вертолет привлечен к тушению пожара около Симферополя, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

"На месте пожара создано три боевых участка. Работают три вертолета. Также привлечена аэромобильная группировка МЧС России из Севастополя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в ликвидации пожара участвуют 340 человек и 75 единиц техники.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что горит лесная подстилка и сухая растительность в двух километрах от села Прудовое Симферопольского района на площади 40 га. Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром, скорость которого 7 м/с. Первоначально сообщалось, что к тушению пожара привлечено два вертолета МЧС России.