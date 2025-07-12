Диспетчер в Польше направил два поезда навстречу друг другу

Расстояние между поездами составляло около 1 тыс. метров, поэтому непосредственной угрозы пассажирам и экипажу поездов не было, сообщили в желдоркомпании

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Транспортный диспетчер на станции Рацибовице на юго-востоке Польши по ошибке направил поезда по одному пути, сообщает радиостанция RMF24.

"Расстояние между поездами составляло около 1 тыс. метров, поэтому непосредственной угрозы пассажирам и экипажу поездов не было", - сообщил представитель железнодорожной компании.

Перерыв между движением поездов продолжался около 90 минут. Сейчас движение восстановлено. При этом инцидент привел к нарушению движения на участке между Краковом и Варшавой. На данный момент ситуацию расследует специальная ж/д комиссия.