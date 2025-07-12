Местный житель рассказал, что покушавшийся на девочек в Подмосковье избегал камер

По словам Артема Галкина, к поведению подростка и раньше были вопросы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. 16-летний подросток, который покушался на жизни двух девочек в Подмосковье, понимал, что делает - знал нахождение камер видеонаблюдения и намерено их избегал. Об этом ТАСС рассказал местный житель Артем Галкин.

По данным следствия, 11 июля в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества городского округа Домодедово подозреваемый молотком нанес двум девочкам удары в область головы. Одна из девочек смогла убежать от нападавшего и сообщить родителям о случившемся, после чего была вызвана скорая помощь, и потерпевших госпитализировали. Следователем отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области был задержан 16-летний москвич, подозреваемый в покушении на убийство двух девочек 13 и 16 лет.

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"Он прошел мимо всех камер. Не попался ни на одну. То есть он прекрасно знал, куда и на что он идет. Он вышел к первой калитке. Прошел здесь до второй калитки, которая находится на третьей линии, если вот считать по линиям смерти преступления. Зашел в калитку на третьей линии и вернулся в свою деревню, не попавшись ни на одну камеру", - сказал собеседник агентства.

Со ссылкой на брата одной из пострадавших он рассказал о деталях ЧП.

"На девочек напали, залили им глаза перцовым баллончиком и начал бить чем-то острым, как впоследствии выяснилось, это был молоток. Одна девочка смогла убежать, вырваться и добежать до дома - есть видео с камер наблюдения, которое я видел, где она бежит до Борисово и дальше уже начинает очень медленно идти, потому что стресс, она истекает кровью", - рассказал он.

Девочка добежала до дома, сообщила, что случилось. "Начался шум, вызвали полицию, и начались поиски девочки", - поделился подробностями инцидента Галкин. По его словам, к поведению подростка уже и ранее были вопросы. В частности, соседи высказывали в его адрес претензии из-за попытки поджога дома и порчи резины на машинах.