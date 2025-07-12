В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие

ВОРОНЕЖ, 12 июля. /ТАСС/. Режим опасности атак беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход", - говорится в сообщении.