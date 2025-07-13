В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились еще три фигуранта

Они несовершеннолетние и находятся под запретом определенных действий

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Еще три фигуранта появились в уголовном деле о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, они являются несовершеннолетними и находятся под запретом определенных действий. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

"Избрать троим обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий", - отмечается в документе.

До этого в Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что ранее избранная мера пресечения была продлена до 14 октября 2025 года. Молодые люди также обвиняются в избиении людей азиатской внешности.

Как ранее сообщили ТАСС в ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществлявшие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. В ходе проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Ранее сообщалось, что по делу проходят восемь человек. Кроме подготовки к покушению, им вменяется в вину избиение людей азиатской внешности. Во время следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.