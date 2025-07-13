В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали два мирных жителя

Инцидент произошел в селе Мелихово Корочанского района

МОСКВА, 13 июля./ТАСС/. Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Мелихово Корочанского района Белгородской области. Пострадали два мирных жителя.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"У женщины закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у ее супруга - баротравма и ушиб руки. Бригада СМП доставляет пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается",- говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что информация о последствиях уточняется.