Сына режиссера "Моей прекрасной няни" Василия Кирющенко объявили в розыск

Мужчина разыскивается в связи с заведением в отношении него уголовного дела о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сын режиссера сериала "Моя прекрасная няня", один из лидеров запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Василий Кирющенко объявлен в розыск в РФ за терроризм. Фигуранта могут лишить свободы на срок до 20 лет.

Как следует из базы розыска МВД РФ, "Кирющенко Василий Алексеевич, разыскивается по статье УК РФ". При этом в базе не указано, по какой именно статье ведется розыск.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении Кирющенко возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). Максимальный срок лишения свободы по первой статье - до 5 лет, по второй - до 20 лет.

Василий Кирющенко в июне внесен в перечень террористов и экстремистов РФ. Является одним из идеологов РДК. Он сын режиссера Алексея Кирющенко, снявшего сериалы "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа".

РДК внесли в реестр террористических организаций в декабре 2023 года, запрещена в России. Бойцы движения участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Они неоднократно совершали атаки на приграничные российские регионы.