В Приморье в ДТП погиб подросток

Еще три человека пострадали

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Приморье поставила на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Уссурийске, где погибла несовершеннолетняя и пострадали три человека, сообщает ведомство.

Предварительно установлено, что 13 июля в районе дома 30а по улице Новоникольское шоссе водитель Toyota Camry потерял управления в связи с нарушением скоростного режима на железнодорожном переезде, после чего автомобиль опрокинулся.

"В результате ДТП погибла 16-летняя девочка - пассажир, три пассажира, включая подростка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по п. "а" ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.