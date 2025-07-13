В Оренбурге проверяют обстоятельства гибели подростка в реке

По информации поисково-спасательного отряда "Орен-спас", на пляже в районе Красной площади начали тонуть две девочки, одну из них вытащил из воды находившийся рядом мужчина, вторая девочка пропала

ОРЕНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Доследственная проверка инициирована после гибели девочки-подростка в реке Урал в Оренбурге. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

По информации поисково-спасательного отряда "Орен-спас", накануне вечером на пляже в районе Красной площади в Оренбурге начали тонуть две девочки. Одну из них вытащил из воды находившийся рядом мужчина. Вторая девочка пропала, были организованы поиски.

"Следственными органами по факту утопления 12 июля в реке Урал малолетней девочки в районе Красной площади Оренбурга проводится проверка", - говорится в сообщении.