В Москве в ходе конфликта мужчина до смерти избил оппонента

Напавшего задержали, сообщили в столичной прокуратуре

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мужчина в ходе конфликта избил оппонента около подъезда жилого дома на северо-востоке Москвы, потерпевший умер. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"По предварительным данным, около подъезда жилого дома на улице Широкая злоумышленник, действуя из личных неприязненных отношений, нанес удар кулаком мужчине в голову. От удара пострадавший упал на асфальт", - сказали в ведомстве.

Мужчина был доставлен в медучреждение, где умер.

Напавший был установлен и задержан. Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение его к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).