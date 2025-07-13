В Харьковской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Пострадавшую госпитализировали, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мирная жительница села Таволжанка Харьковской области ранена в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

"Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли территорию Харьковской области, находящуюся под административным управлением военно-гражданской администрации. Противник нанес удары по селу Таволжанка и Лиман Второй. На данный момент известно, что в результате обстрела ранение получила жительница Таволжанки 1939 года рождения", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что российские военнослужащие доставили пострадавшую в больницу. Данные о последствиях обстрела уточняются.