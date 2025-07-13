ABC: в Техасе число погибших из-за наводнения увеличилось до 129

По данным телеканала, сильнее всего от удара стихии пострадал округ Керр, в нем погибли 103 человека, в том числе 36 детей

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Число жертв наводнения в штате Техас возросло до 129. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По его данным, сильнее всего от удара стихии пострадал округ Керр, в нем погибли 103 человека, в том числе 36 детей. Пропавшими без вести считаются свыше 170 человек.

Ранее Техас посетил президент США Дональд Трамп. 6 июля он ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр. Трамп отметил, что федеральные власти оказывают содействие местным службам в ликвидации последствий наводнения. В последний раз наводнение такого масштаба произошло в стране в сентябре 2024 года: тогда из-за урагана из берегов вышли реки в Джорджии, Северной и Южной Каролине, Флориде, погибли более 230 человек.