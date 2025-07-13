СК завел дело по факту убийства несовершеннолетней в Киржаче

Подозреваемого задержали, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Девушка-подросток убита в Киржаче Владимирской области, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен благодаря камерам видеонаблюдения и задержан, сообщает следственное управление СК по Владимирской области.

"Следователем по особо важным делам следственного отдела по Александрову регионального СУ СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства жительницы Киржача 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 июля девушка не вернулась домой после поездки в Москву. Отец самостоятельно начал ее поиски, но в последующем обратился за помощью в полицию. Вскоре тело 17-летней потерпевшей с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории микрорайона Красный Октябрь города Киржача.

Благодаря камерам видеонаблюдения и при взаимодействии с сотрудниками полиции подозреваемого оперативно установили и задержали. Им оказался местный житель 1985 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина заметил идущую пешком несовершеннолетнюю, проследовал за ней и напал", - сообщили в СК.

Подозреваемому предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.