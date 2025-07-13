В Брянске троллейбус сбил школьницу на пешеходном переходе

Девочку доставили в больницу, сообщили в прокуратуре Брянской области

БРЯНСК, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Брянске, где водитель троллейбуса сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного органа.

"Прокуратура Советского района города Брянска проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетней и троллейбуса. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на улице Калинина, когда школьница переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Девочка госпитализирована. "Также будет рассмотрен вопрос о взыскании морального вреда с МУП "Троллейбусное управление города Брянска", - добавили в прокуратуре.