В Чувашии из-за непогоды произошло отключение электроэнергии

Без энергоснабжения остались более 800 жилых домов, сообщили в региональном Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ЧЕБОКСАРЫ, 13 июля. /ТАСС/. Непогода стала причиной отключения электроэнергии в девяти населенных пунктах Чувашии, где проживают более 1 тыс. человек. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Спасатели в Чувашии предупредили о желтом уровне опасности 13 июля из-за ожидаемых местами сильных ливней, грозы и града, а также прогнозируемом усилении ветра до 22 м/с.

"В результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений (порывы ветра до 22 м/с) в Моргаушском, Красноармейском и Порецком муниципальных округах произошло аварийное отключение электроэнергии в 9 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

По данным министерства, без электроэнергии остались более 800 жилых домов, где проживают свыше 1 тыс. человек. В настоящее время энергоснабжение восстановлено в Порецком округе.