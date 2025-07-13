На внутренней стороне 32-го км МКАД загорелся автомобиль

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Машина загорелась на внутренней стороне 32-го км МКАД, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"На внутренней стороне 32-го км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города <...>. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.