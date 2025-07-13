Избившего двух девочек в Домодедове подростка арестовали

Арест продлится до 11 сентября

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в покушении на убийство двух девочек в Домодедове. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

"16-летнему москвичу предъявлено обвинение в покушении на убийство двух девочек 13 и 16 лет (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК)", - сообщили в ведомстве.

С участием молодого человека проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал и показал, как напал на потерпевших. Он арестован до 11 сентября.

11 июля в лесу вблизи СНТ городского округа Домодедово подозреваемый молотком нанес двум девочкам удары в область головы. Одна из девочек смогла убежать и сообщить родителям о случившемся, после чего была вызвана скорая помощь, и потерпевших госпитализировали.