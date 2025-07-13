В Москве изъяли двух львов, которых использовали для фотосессий

Владельцы не имели никаких документов на животных и лицензии на их содержание и работу с ними, сообщили в столичной прокуратуре

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Двух львов, которые были реквизитом для фотосессий, изъяли сотрудники московской прокуратуры и Росприроднадзора. Об этом ТАСС сообщили в столичном надзорном ведомстве.

"В ходе прокурорской проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора, установлено, что животные фактически работают "реквизитом" для фотосессий", - сказали в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что владельцы не имели никаких документов на животных и лицензии на их содержание и работу с ними, а также перевозку по стране. Кроме того, владельцы не соблюдали требования закона об использовании животных в культурно-зрелищных целях, включая требования в части обеспечения безопасности участников мероприятий.

"В отношении владельцев возбуждено дело об административном правонарушении в связи с нарушением условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)", - сообщили в столичной прокуратуре.

В настоящее время лев и детеныш льва переданы в Московский зоопарк.

По результатам прокурорской проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.