В Саратове проверяют обстоятельства гибели подростка

Он утонул в пруду, сообщили в СУ СК по Саратовской области

САРАТОВ, 13 июля. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по факту гибели 16-летнего подростка, утонувшего в пруду в Саратове. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

По предварительным данным СК, 13 июля в пруду в деревне Шевыревке Гагаринского района Саратова обнаружили и извлекли на берег тело 16-летнего подростка.

"Организована процессуальная проверка по факту смерти подростка в Гагаринском районе. <…> Следователями СК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.