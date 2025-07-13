В Москве мошенники обманули пенсионеров на 17 млн рублей

В прокуратуре города сообщили, что аферисты выдали себя за сотрудников энергоснабжающей компании

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пенсионеры отдали мошенникам 17 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в московской прокуратуре.

"Аферисты, выдававшие себя за сотрудников энергоснабжающей компании, позвонили 75-летнему мужчине якобы по поводу замены и поверки электросчетчиков. В процессе разговора мужчина сказал им код из СМС. Затем по известной схеме ему сообщили о взломанном аккаунте на "Госуслугах" и списании денег. Растерявшись, мужчина сообщил жене номер телефона, который ему продиктовали злоумышленники, и уже его жена начала общение с лжесотрудниками правоохранительных органов", - рассказали в ведомстве.

Напугав пенсионеров переводом их денег за границу, злоумышленники убедили женщину, а затем и ее мужа, что спасти деньги и доказать свою непричастность к незаконным переводам можно, только сняв все сбережения и передав их через курьеров для резервирования на "безопасных счетах", с которых впоследствии все деньги им вернут.

Супруги выполняли указания мошенников и в течение 20 дней снимали со своих счетов сбережения и передавали их приезжавшим курьерам.

"Женщина передала более 6,4 млн рублей, а ее муж - более 11 млн рублей, в том числе деньги от проданного якобы в рамках "оперативного мероприятия" автомобиля Nissan, - сообщили в столичном надзорном ведомстве. Общий ущерб превысил 17 млн рублей. Поняв, что стали жертвами мошенничества, супруги обратились в правоохранительные органы.

В прокуратуре Москвы напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не предлагают гражданам принять участие в мероприятиях, связанных со снятием и переводом денежных средств, передачей наличных посторонним лицам и продажей имущества.