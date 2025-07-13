В Белгородской области мужчина пострадал из-за атаки беспилотника

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что БПЛА атаковал автомобиль

БЕЛГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области, в результате чего водитель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Шебекинском округе на участке автодороги Архангельское - Шамино автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранен водитель", - сообщил глава региона.

По словам Гладкова, у мужчины рваная рана бедра. Бойцами самообороны он вывезен с места происшествия и передан бригаде скорой помощи. Сейчас его доставляют в областную клиническую больницу. Машина полностью уничтожена огнем.