ВСУ нанесли массированный удар по Тарасовке Запорожской области

Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что есть пострадавшие

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Украинские военные нанесли удар с применением беспилотников и артиллерии по Тарасовке в Запорожской области, есть пострадавшие мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Населенный пункт Тарасовка Пологовского муниципального округа подвергается массированной атаке БПЛА и обстрелу с применением кассетных боеприпасов. Есть пострадавшие среди мирных жителей, опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Губернатор опубликовал кадры с места обстрела, на которых видны разрушенные дома, а также пожар в частном секторе. Населенный пункт окутан дымом.