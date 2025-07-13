13 июля, 17:18,
обновлено 13 июля, 17:30
Военная операция на Украине

ВСУ нанесли массированный удар по Тарасовке Запорожской области

Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что есть пострадавшие

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Украинские военные нанесли удар с применением беспилотников и артиллерии по Тарасовке в Запорожской области, есть пострадавшие мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

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"Населенный пункт Тарасовка Пологовского муниципального округа подвергается массированной атаке БПЛА и обстрелу с применением кассетных боеприпасов. Есть пострадавшие среди мирных жителей, опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Губернатор опубликовал кадры с места обстрела, на которых видны разрушенные дома, а также пожар в частном секторе. Населенный пункт окутан дымом. 

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