Украинские СМИ ранее сообщали, что в Харькове при невыясненных обстоятельствах умер представитель службы психологической поддержки 57-й отдельной мотопехотной бригады майор Юрий Гладченко

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Командование украинской армии пытается скрыть факт убийства майора 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харькове отцом украинского военного из-за большого числа потерь. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Харькове при невыясненных обстоятельствах умер представитель службы психологической поддержки 57-й отдельной мотопехотной бригады майор Юрий Гладченко. Он отвечал за взаимодействие с родственниками пропавших без вести военнослужащих.

"В этой рядовой для Украины новости слишком много неизвестных. Ответить на вопросы помогли нам родственники пропавших без вести солдат ВСУ, которые уверены, что Гладченко был убит отчаявшимся отцом одного из солдат ВСУ, а командование украинской армии отдало приказ скрыть данный факт, чтобы не спровоцировать украинцев на аналогичные действия и в отношении других офицеров", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что "ранее публичные угрозы поступали в отношении главы службы психологической поддержки 225-го отдельного штурмового полка".