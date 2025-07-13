В Мордовии проверяют обстоятельства гибели женщины с дочерью во время купания

Следственное управление СК России по региону сообщило, что они купались в необорудованном для этого месте на реке Мокша

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Женщина и ее 17-летняя дочь утонули во время купания в реке Мокша в Мордовии, следователи проводят проверку обстоятельств происшествия. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

"В Ковылкинском районе следователи СК устанавливают обстоятельства гибели двух человек во время купания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, накануне 37-летняя женщина и ее 17-летняя дочь утонули во время купания в необорудованном для этого месте на реке Мокша в Ковылкинском районе Мордовии. Водолазы извлекли тела погибших из воды. Следователи в рамках проверки выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.