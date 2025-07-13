В Екатеринбурге сотрудники термального комплекса могли отравиться парами хлора

По данным пресс-службы Минздрава Свердловской области, трех человек госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Медицинская помощь потребовалась нескольким сотрудникам термального комплекса "Баден-Баден" в Екатеринбурге в связи с возможным отравлением парами хлора. Прокуратура организовала проверку, сообщили журналистам в пресс-центре прокуратуры Свердловской области.

"Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку в связи с возможным отравлением парами хлора сотрудников "Баден-Баден". По имеющейся на данный момент информации, в филиале <…> на ул. Зимней несколько сотрудников комплекса обратились за медицинской помощью с признаками отравления парами хлора. Точное число пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан, также соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства. Будет запрошена информация о состоянии здоровья обратившихся за медицинской помощью сотрудников. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным пресс-службы Минздрава Свердловской области, сотрудники комплекса "Баден-Баден" в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью с жалобами на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. По предварительной информации, причиной этих симптомов является отравление хлором. Медики осмотрели 26 человек, 3 госпитализированы. Состояние пациентов оценивают как близкое к удовлетворительному.