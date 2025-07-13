На западе Казахстана 14 человек отравились хлором

Как сообщили в службе региональных коммуникаций Атырауской области, трое из них госпитализированы

АСТАНА, 13 июля. /ТАСС/. Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в бассейне города Атырау на западе Казахстана. Как сообщили в службе региональных коммуникаций Атырауской области, специалисты считают, что пострадавшие могли отравиться хлором, трое из них госпитализированы.

"13 июля в одном из бассейнов Атырау зафиксирован случай возможного отравления хлором. За медицинской помощью обратились 14 человек. 3 госпитализированы, их состояние стабильное. Остальные находятся под наблюдением врачей. Проведены противоэпидемические мероприятия, забраны пробы воды и воздуха. Превышений по парам хлора не выявлено, лабораторные исследования продолжаются", - говорится в сообщении.

В службе коммуникаций отметили, что по факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. Аким (глава) региона поручил провести проверку всех бассейнов и аквапарков области. В каком именно бассейне произошло ЧП, в службе коммуникаций не уточнили.