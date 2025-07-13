DM: под Лондоном самолет бизнес-авиации упал при взлете

Речь идет о бизнес-джете Beechcraft B200, направлявшемся в Нидерланды, пишет газета

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Небольшой самолет упал после взлета из аэропорта Саутенд под Лондоном. По информации газеты The Daily Mail, речь идет о бизнес-джете Beechcraft King AirB200, направлявшемся в Нидерланды.

По информации издания, самолет должен был взлететь в 15:45 по местному времени (17:45 мск), а пунктом назначения был указан город Лелистад. На данный момент нет информации о том, сколько человек находились на борту двухмоторного турбовинтового самолета. Им управляют 1-2 пилота, он может перевозить до 13 пассажиров.

Согласно данным сервиса Flightradar, самолет после взлета оказался поблизости от взлетно-посадочной полосы. Как уточняет The Daily Mail, судя по всему, он оторвался от земли на скорости чуть менее 200 км/ч, набрал высоту 5 м, после чего рухнул.

Британские СМИ и соцсети публикуют фото сильного пожара и черных клубов дыма на месте инцидента.

Запланированные на вечер воскресенья четыре рейса из Саутенда, расположенного в восточном графстве Эссекс, отменены. Два самолета, которые направлялись в Саутенд, перенаправлены в другие лондонские аэропорты - Гатвик и Станстед.

Полиция Эссекса подтвердила факт авиапроисшествия. "Мы работаем на месте серьезного инцидента в аэропорту Саутенд. Около 16:00 мы получили сообщение о столкновении, в котором участвовал один самолет длиной 12 м, - говорится в заявлении правоохранителей. - Работа на месте происшествия ведется сейчас совместно со всеми экстренными службами, и эта работа будет продолжаться еще несколько часов. Мы просим граждан, по возможности, избегать этого района, пока идут оперативные мероприятия".