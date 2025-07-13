В Екатеринбурге в термальном комплексе 31 человек отравился хлором

В Минздраве Свердловской области сообщили, что в областной токсикоцентр доставили 19 пациентов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Количество отравившихся хлором в термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге достигло 31. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

"По информации оперативного штаба под руководством заместителя губернатора - министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, количество уральцев, пострадавших от отравления хлором в комплексе "Баден-Баден", увеличилось до 31 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального Минздрава.

В ведомстве уточнили, что в областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов из которых 14 были госпитализированы. Так, состояние 13 человек оценивается как легкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести, еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось, что нескольким сотрудникам термального комплекса "Баден-Баден" потребовалась медицинская помощь в связи с возможным отравлением парами хлора. Прокуратура организовала проверку. Сотрудники комплекса в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью с жалобами на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту.