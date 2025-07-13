В Старобельске ЛНР загорелась кровля жилого дома

Площадь пожара составляет 450 кв. м

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Крупный пожар тушат в Старобельске, горит кровля жилого многоквартирного дома на площади 450 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"В городе Старобельске произошло возгорание на кровле многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составляет 450 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", - сообщили в министерстве.

В МЧС отметили, что спасателям удалось не допустить перехода огня на рядом стоящий многоквартирный жилой дом.

В ведомстве уточнили, что в связи установившейся засушливой погодой (+40 градусов) и сильными порывами ветра с начала суток на территории ЛНР зафиксировано более 130 пожаров. Для ликвидации привлечено 660 человек личного состава и более 150 единиц техники МЧС России.