Reuters: устроивший стрельбу в церкви в Кентукки злоумышленник погиб

Полиция обезвредила злоумышленника на месте

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Злоумышленник, устроивший в воскресенье стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон (штат Кентукки, США), погиб. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию штата.

По данным полиции, в стрельбе был замешан только один подозреваемый. Как сообщает местная газета Lexington Herald-Leader, в воскресенье утром злоумышленник открыл огонь по полицейскому в районе аэропорта Блю Грасс в Кентукки. Затем он отправился в баптистскую церковь, находившуюся в 27 км от аэропорта, где открыл стрельбу по прихожанам. Сообщается, что полиция обезвредила злоумышленника на месте.

Губернатор штата Энди Бешир сообщил в X, что в результате стрельбы несколько человек, в том числе полицейский патрульный, получили ранения. Все они были госпитализированы.