Дело экс-главы Военно-строительной компании Белкова поступило в суд

Андрея Белкова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на поставку, монтаж и пусконаладку томографа при реконструкции девятого лечебно-диагностического центра Минобороны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уголовное дело обвиняемого в злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа экс-главы Военно-строительной компании Андрея Белкова поступило в суд. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

"Уголовное дело в отношении обвиняемого Белкова А. В. поступило в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в суде.

Белкова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на поставку, монтаж и пусконаладку томографа при реконструкции девятого лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Обвинения предъявлены по п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 10 лет колонии.