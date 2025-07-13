В Петербурге столкнулись два прогулочных теплохода

Ребенок получил травму ноги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Два теплохода столкнулись в акватории реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, ребенок получил травму ноги. Пострадавшего осмотрели медики скорой помощи, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России.

"13 июля 2025 года в акватории реки Фонтанки в городе Санкт-Петербурге судно выполняло разворот, в этот момент в него врезалось другое маломерное судно. В результате столкновения на одном из судов ребенок получил травму ноги. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела пострадавшего и оказала необходимую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта проводится доследственная проверка. Следователи выясняют причины и условия произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, ведомством также организована проверка. Уточняется, что, по предварительным данным, напротив дома 36 на набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов "Меркурий 5" и "Кронверк".