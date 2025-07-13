В Лондоне аэропорт Саутенд останется закрытым из-за упавшего самолета

Воздушная гавань отправляет около 10 регулярных рейсов в день, не считая частных бортов

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Аэропорт Саутенд под Лондоном, где 13 июля при взлете разбился небольшой самолет, закрыт до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в заявлении аэропорта в восточном графстве Эссекс, распространенном 13 июля в X.

"Из-за сегодняшнего серьезного инцидента в лондонском аэропорту Саутенд, мы с сожалением сообщаем, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Все рейсы аэропорта на вылет и на прилет отменены, пока полиция, чрезвычайные службы и следователи по авиационным происшествиям занимаются инцидентом", - отмечается в сообщении. Пассажирам, которые должны были вылететь 14 июля из Саутенда, рекомендуется не ехать в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией.

Саутенд - наименее загруженный аэропорт британской столицы. Ежедневно он отправляет около 10 регулярных рейсов, не считая частных бортов, и, соответственно, принимает примерно столько же самолетов. Практически единственная авиакомпания, которая использует этот аэропорт - бюджетный перевозчик EasyJet.

Инцидент с бизнес-джетом Beechcraft King AirB200 произошел 13 июля примерно в 15:45 по местному времени (17:45 мск). По свидетельству очевидцев, двухмоторный турбовинтовой самолет упал через несколько секунд после взлета, после чего в небо поднялся огненный шар и столб черного дыма. До сих пор нет данных о том, сколько человек находились на борту 14-метрового самолета.

По информации газеты The Times речь идет о медицинском самолете, принадлежавшем нидерландской компании Zeusch Aviation. Как говорится в статье, она специализируется на эвакуации больных, перевозке органов для трансплантации и частых чартерных рейсах. Упавший самолет, согласно сайту компании, был рассчитан на восемь пассажиров и двух пилотов. По данным британских СМИ, он направлялся в голландский город Лелистад.