В Екатеринбурге после отравления хлором в термальном комплексе завели дело

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Правоохранители в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после информации об отравлении ряда граждан парами хлора в термальном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области по сообщению о возможном отравлении ряда граждан парами хлора в термальном комплексе по улице Зимней в городе Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По предварительным данным следствия, несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления парами хлора, точное количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители осмотрели место происшествия, проводятся допросы свидетелей, истребование необходимой документации и назначение экспертиз, в том числе для выяснения степени тяжести причиненного пострадавшим вреда.

В Минздраве региона сообщили, что 31 человек отравился хлором в комплексе "Баден-Баден", 19 пациентов были доставлены в областной токсикоцентр, госпитализированы 14 человек.

Сообщалось, что нескольким сотрудникам термального комплекса потребовалась медицинская помощь из-за возможного отравления парами хлора. Прокуратура начала проверку. Сотрудники комплекса в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью с жалобами на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту.