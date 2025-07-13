У японских островов Токара за три недели произошло более 2 тыс. землетрясений

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, свидетельствуют данные национального метеорологического управления Японии

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Число ощущавшихся на поверхности землетрясений у японских отдаленных островов Токара за последние три недели превысило отметку в 2 тыс. Об этом свидетельствуют данные национального метеорологического управления Японии.

Повышенная сейсмическая активность в районе островов Акусэкидзима и Кодакарадзима началась 21 июня. Схожее явление в этом районе уже наблюдалось в 2021 и 2023 гг., но тогда количество подземных толчков и их интенсивность была значительно ниже. За прошедший месяц здесь произошло более 2 тыс. землетрясений, включая несколько сильных магнитудой выше 5.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате этих землетрясений не поступало. Местные сейсмологи отмечают, что данный район находится на стыке литосферных плит, что приводит к повышенной сейсмической активности. На островах Токара расположено несколько небольших поселков с общим числом жителей около 650 человек - часть из них прибегла к добровольной эвакуации на основную японскую территорию.

При канцелярии премьер-министра Сигэру Исибы действует штаб для сбора и анализа информации о сейсмической активности у островов Токара. Сейсмологи предупреждают о возможности новых сильных землетрясений и призывают местное население к бдительности.