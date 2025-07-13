В Мордовии многодетная мать и ее дочь утонули, спасая ребенка

Инцидент произошел в Ковылкинском районе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Многодетная мать и ее старшая дочь утонули при спасении младшего ребенка в Ковылкинском районе Мордовии. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в своем Telegram-канале.

По данным Здунова, семья приехала отдыхать на берег реки Мокша. Пока отец находился у палатки, мать и дети решили искупаться. В какой-то момент 13-летняя девочка начала тонуть. Мать со старшей дочерью спасли ее, но сами выбраться не смогли.

"Невообразимое горе для всей семьи, где младшему ребенку нет и года. 10 детей остались без мамы, без старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - написал глава республики.

Здунов отметил, что правительство региона возьмет ситуацию на особый контроль, а многодетную семью обеспечат заботой и опекой.