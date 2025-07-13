На Камчатке на главу компании завели дело за сокрытие 13 млн рублей налогов

Специалисты проводят следственные и иные процессуальные действия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июля. /ТАСС/. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении генерального директора компании, который сокрыл 13 млн рублей налогов. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительным данным, 35-летний гендиректор организации по строительству водных сооружений, который имел возможность оплатить налоги, специально сокрыл более 13 млн рублей. За счет этих средств должны были погасить задолженность по налогам.

"Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Камчатскому краю и УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю при их оперативном сопровождении. В настоящее время по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств", - сообщает ведомство.